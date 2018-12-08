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السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:58 م

الإسماعيلي يخوض أول مران له في المغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء بكأس زايد

الإسماعيلي يخوض أول
أ ش أ
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مساء اليوم السبت، تحضيراته للمباراة القادمة أمام نادي الرجاء المغربي، وخاض أول مران له في المغرب على ملعب "الوازيس" بمدينة الدار البيضاء.

ويحل نادي الإسماعيلي ضيفا على الرجاء المغربي مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "كأس العرب"، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء.

وقام الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة البرازيلي يوسف فييرا، بعقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية المران، حيث طالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل إسعاد جماهير الفريق، مشيرا إلى أن فريقه قادر على استعادة عروض القوية أمام الرجاء.

وركز فييرا، خلال المران، على بعض المهام الفنية والتكتيكية التي يسعى لتطبيقها في اللقاء القادم، بعد أن قرر تقليل الحمل البدني للاعبين تجنبا للإرهاق.

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