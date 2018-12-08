الأهلي يبلغ نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رغم خسارته أمام الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين، رغم خسارته مساء اليوم السبت، أمام غريمه الزمالك، ضمن منافسات إياب دور الثمانية للمسابقة.



وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الزمالك بنتيجة 75 - 59.



ورغم الخسارة، إلا أن الأهلي نجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة، بعد الفوز على الزمالك أمس بنتيجة 75 - 71، إلى جانب فوز فريق المرتبط ذهابا بنتيجة 66 - 44 وإيابا بنتيجة 59 42.