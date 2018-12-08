موعد مباراة السوبر كلاسيكو بوكا جونيورز وريفر بليت والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق قمة السوبر كلاسيكو الأرجنتيني التي تجمع بين ريفر بليت أمام بوكا جونيورز في إياب نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، والتى تقام خارج الأرجنتين لظروف أمنية، حيث يستضيف ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل النادى الملكى ريال مدريد الاسباني المباراة.



وتقام مباراة ريفر بليت ضد بوكا جونيورز مساء الأحد الموافق 9 ديسمبر فى تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.



القنوات الناقلة ريفر بليت وبوكا جونيورز

ريفر بليت Vs بوكا جونيورز.

البطولة: كأس الليبرتادوريس (النهائي).

القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 2.

الملعب: سانتياجو برنابيو.

المعلقين: علي سعيد الكعبي + محمد حسين.



وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 24 نوفمبر الماضى، لكنها تأجلت عقب إصابة لاعبين من بوكاجونيورز، بعدما تعرضت حافلة الفريق لاعتداء من قِبل جماهير ريفر بليت خارج استاد المونومنتال فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



وانتهت مباراة الذهاب التى أقيمت قبل أسبوعين قد انتهت بالتعادل الإيجابى 22، وتنتظر أندية كأس العالم للأندية الفائز بالنهائى لإكمال عقد المتأهلين للبطولة التى تقام فى الإمارات خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.