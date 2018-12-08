التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام طلائع الجيش



يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره طلائع الجيش في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 14 ببطولة الدوري العام.



المباراة التي ستقام على ملعب السلام، ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً وتُنقل على أون سبورت والنيل للرياضة.



ويدخل الأهلي المباراة وهو يملك في رصيده 17 نقطة يحتل بها المركز العاشر وله عدد من المباريات المؤجلة بسبب ارتباطاته السابقة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن في ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، بعد أن فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 وخسر 5.



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش غدا الأحد، في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الإمارات.



وتذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش، عبر قنوات on sport الناقل الحصري لبطولة للدوري المصري، بالإضافة إلى القناة المصرية النيل سبورت.

ويبدو أن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقر على التشكيل الذي سيواجه به نظيره طلائع الجيش غدا الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



ومن المنتظر أن يُجري يوسف تغييرا وحيدا في صفوف الفريق الأحمر، بعد إصابة وليد أزارو بإجهاد في العضلة الخلفية واستبعاده من قائمة المباراة.

وسيدفع محمد يوسف بمروان محسن في خط هجوم الفريق الأحمر، بالإضافة إلى وليد سليمان، مع الاحتفاظ بنفس العناصر التي شاركت في المباراة السابقة أمام الجونة منذ البداية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - سعدالدين سمير - أحمد علاء - كريم نيدفيد.

خط الوسط الدفاعي: هشام محمد - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: وليد سليمان - أحمد الشيخ - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان محسن.



