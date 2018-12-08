سقوط تاجر مخدرات بحوزته 60 فرش حشيش قبل ترويجها بالعجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط أخطر تجار المواد المخدرة بمنطقة العجوزة، بحوزته 60 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائه.



وردت معلومات للعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، باتجار شاب في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة، وبعرض المعلومات على اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الادارة العامة للمباحث، وجه على الفور بتشكيل فريق بحث تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، لإجراء التحريات اللازمة.



أسفرت التحريات تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم المقبوض عليه سبق اتهامه في قضيتي مخدرات، وأنه اتخذ من منطقة المهندسين ومختلف مناطق العجوزة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



تم استئذان النيابة العامة وأعدت مباحث العجوزة الأكمنة الثابتة والمتحركة، ونجحت قوة تحت قيادة المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، والرائدين أحمد عادل وأحمد فاروق معاوني المباحث، في ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار في المخدرات وأن المضبوطات كان يعتزم توزيعها على زبائنه من المتعاطين والخطرين في المنطقة.



تم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاته، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.