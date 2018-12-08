"اللغز في الجزيرة".. الحكومة تكشف سبب تدليس ليلاني فرحة في تقريرها عن الإسكان بمصر

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان، تعليقا على أكاذيب ليلاني فرحة، مقررة الحق في السكن بمنظمة الأمم المتحدة، إن ملفي الإسكان والعشوائيات تفتخر بهما مصر على الصعيد الدولي، وأشاد بهما العديد من المسؤولين الدوليين وطالبوا بأن تحذو الدول حذو مصر، وغريب أن يطعن أحد في جهود مصر بهذين الملفين".

وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن ليلاني فرحة كان لديها موقف متحامل من مصر، مشيرا إلى أن ليلاني تزعم أنه التقت بأناس أكدوا لها أنهم يتم تهديدهم من قبل الحكومة لإخلائهم، منوها إلى أنها لم تلتق إلا بمواطنين مستفيدين فعليا من برنامج الإسكان الاجتماعي.

وعن تغير تقرير ليلاني فرحة بشأن الإسكان في مصر، من تقرير إيجابي إلى سلبي خلال الفترة من 3 أكتوبر إلى 4 ديسمبر، قال متحدث الإسكان: "ظهورها في قناة الجزيرة الإرهابية قد يحل هذا اللغز الغريب".