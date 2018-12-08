موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 14 ببطولة الدوري العام.



المباراة التي ستقام على ملعب السلام ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً وتُنقل على أون سبورت والنيل للرياضة.



ويدخل الأهلي المباراة وهو يملك في رصيده 17 نقطة يحتل بهم المركز العاشر وله عدد من المباريات المؤجلة بسبب ارتباطاته السابقة ببطولة دوري ابطال افريقيا.



ويسعي الاهلى لحصد الـ 3 نقاط من اجل ملاحقة نادى الزمالك المتصدر الحالى للدورى العام برصيد 35 نقطة.





بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن في ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة بعد ان فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 وخسر 5.



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش غدا الأحد، في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الإمارات.



وتذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش، عبر قنوات on sport الناقل الحصري لبطولة للدوري المصري بالإضافة إلي القناة المصرية النيل سبورت.

