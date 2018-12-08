القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
حوادث
السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:24 م

النيابة في انتحار أب بصحبة أبنائه بالساحل: كان يحبهم

النيابة في انتحار
حسام التمساح
dostor.org/2428237

كشفت تحقيقات نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف حاتم فاضل المحامي العام الأول، في واقعة إلقاء أب بنفسه وأبنائه في نهر النيل، عن أن الأب كان يجب أبناءه، ويلبي لهم جميع طلباتهم.

وصرّحت النيابة بدفن جثث الأب وأبنائه عقب إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للأب والأبناء، حيث كشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أنه عقب ورود إخطار من شرطة النجدة، بقيام شخص بإلقاء الأبناء الثلاثة في نهر النيل وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثث وتبين أنها لشخص يدعى «أحمد.ع» 43 سنة، عامل، والأطفال هم "محمد، عمر، ملك" وتتراوح أعمارهم من سن 5 سنوات إلى 8 سنوات.

وتبين من التحقيقات أنه عقب نشوب خلافات بين الأب وزوجته، وبتركها المنزل وعدم قدرته على تربية الأبناء، قرر إلقاء أبنائه بنهر النيل ثم الانتحار، واستمعت النيابة لأقوال شقيقة الأب والذي كشف عن أنّ زوجته هجرت منزل الزوجية منذ عدة سنوات، وأقامت دعوى خلع ضد زوجها المنتحر بسبب مكوثه في المنزل إثر إصابته بعجز بسبب العمل.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، قد تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بنطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، وتبين أنها للشخص المنتحر ويعمل "حداد"، كما عثر رجال الإنقاذ النهري على جثة طافية بمنطقة جزيرة الوراق، تبين أنها لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ولا توجد بها إصابات، ومع اقتراب غروب الشمس، عثرت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة على جثتي طفلين شقيقين بمنطقة الساحل أحدهما 8 سنوات، ولا توجد بهما إصابات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ أقل من شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ أقل من شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ أقل من شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ أقل من شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ أقل من شهر

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

الآن

قناة فرنسية تسلط الضوء على تناول "90 دقيقة" لاحتجاجات باريس.. فيديو

الداخلية الفرنسية: تمت السيطرة على التظاهرات والعنف غير مقبول

رصد رسائل هاتفية لاثنين من طاقم المركب المفقود فى خليج السويس

شفرة خوفو.. «نتفليكس» تبث فيلمًا عن الهرم الأكبر: كان آلة لتوليد الطاقة.. وليس قبرًا

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار

وصف جديد لـ"صلاح" من مدرب بورنموث

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام طلائع الجيش

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي (بث مباشر)

ألبومات الصور

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار

وصف جديد لـ"صلاح" من مدرب بورنموث

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام طلائع الجيش

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي (بث مباشر)

كشكول

تعيين متحدث رسمي لوزارة التربية والتعليم خلال أيام

"دوائك فى غذائك".. ندوة فى الاقتصاد المنزلى بطنطا

بالصور.. مدير تعليم الإسماعيلية يشهد مسابقة الجمهورية للإلقاء

وزير التعليم: لا نحتاج شهادات بل نريد شباب "يشمر ويشتغل"

انطلاق ملتقى القكرى الطلابى بأسيوط الأزهرية

الأمصار

لافتتاح سفارة بلاده.. الرئيس السوداني يزور بيلاروسيا غدا الأحد

الإصابات تلاحق الصحفيين خلال مظاهرات "السترات الصفراء" بفرنسا

لبنان ينفي الرواية الإسرائيلية حول استهداف عناصر من "حزب الله"

السترات الصفراء.. عدوى تتفشى في الدول الأوروبية وتهدد بعنف شديد

المبعوث الأممي لدى اليمن يشيد بمشاورات السويد

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

حكاية فى صورة.. "صديق الكتب"

حكاية فى صورة.. "الصحبة دفا"

حكاية في صورة..عصفورتين طلوا من الشباك

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

الصحة الإماراتية: تسجيل أحدث دواء عالمى لسرطان القولون فى البلاد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎