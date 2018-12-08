النيابة في انتحار أب بصحبة أبنائه بالساحل: كان يحبهم

كشفت تحقيقات نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف حاتم فاضل المحامي العام الأول، في واقعة إلقاء أب بنفسه وأبنائه في نهر النيل، عن أن الأب كان يجب أبناءه، ويلبي لهم جميع طلباتهم.



وصرّحت النيابة بدفن جثث الأب وأبنائه عقب إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للأب والأبناء، حيث كشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أنه عقب ورود إخطار من شرطة النجدة، بقيام شخص بإلقاء الأبناء الثلاثة في نهر النيل وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثث وتبين أنها لشخص يدعى «أحمد.ع» 43 سنة، عامل، والأطفال هم "محمد، عمر، ملك" وتتراوح أعمارهم من سن 5 سنوات إلى 8 سنوات.



وتبين من التحقيقات أنه عقب نشوب خلافات بين الأب وزوجته، وبتركها المنزل وعدم قدرته على تربية الأبناء، قرر إلقاء أبنائه بنهر النيل ثم الانتحار، واستمعت النيابة لأقوال شقيقة الأب والذي كشف عن أنّ زوجته هجرت منزل الزوجية منذ عدة سنوات، وأقامت دعوى خلع ضد زوجها المنتحر بسبب مكوثه في المنزل إثر إصابته بعجز بسبب العمل.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، قد تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بنطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، وتبين أنها للشخص المنتحر ويعمل "حداد"، كما عثر رجال الإنقاذ النهري على جثة طافية بمنطقة جزيرة الوراق، تبين أنها لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ولا توجد بها إصابات، ومع اقتراب غروب الشمس، عثرت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة على جثتي طفلين شقيقين بمنطقة الساحل أحدهما 8 سنوات، ولا توجد بهما إصابات.