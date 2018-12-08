بث مباشر لمباريات الدوري الاسباني | مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول على بي ان سبورت
بث مباشر لمباريات الدوري الاسباني | مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول على بي ان سبورت
يستضيف اسبانيول غريمه وجاره برشلونة في قمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم في قمّة كلاسيكية مفتوحة على جميع الاحتمالات.
ويرنو برشلونة بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي للمحافظة على صدارة الليغا واستغلال التنقل الصعب لصاحب المركز الثاني إشبيلية لملاقاة فالنسيا وتجنب أي عثرة قد تحرمه من الريادة خصوصاً وأن الملاحق الآخر للفريق الكتالوني أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي يلتقي رابع الترتيب العام للمسابقة المحلية ألافيش يترصّد أي كبوة للبلوغرانا.
بدوره يسعى اسبانيول المتميّز هذا الموسم لإحداث المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية تكون بمثابة دفعة معنوية لبقية مشواره في الدوري الإسباني.
موعد مباراة برشلونة واسبانيول
مباراة "ديربي كتالونيا" بين برشلونة ومضيفه اسبانيول تشاهدونها السبت في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واسبانيول
مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر على beIN SPORTS HD3.
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