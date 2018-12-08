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السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:59 م

كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني

كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول
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KORA STAR | كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني

 

مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر اليوم 8-12-2018 في الدوري الاسباني، البث الحي المباشر يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم اون لاين نقل مباشر مباراة برشلونة ضد اسبانيول بدون تقطيع.

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موعد مباراة برشلونة واسبانيول اليوم

البطولة : الدوري الاسباني

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 9:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:45 مساء بتوقيت السعودية 

يستضيف اسبانيول غريمه وجاره برشلونة في قمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم في قمّة كلاسيكية مفتوحة على جميع الاحتمالات.

 

ويرنو برشلونة بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي للمحافظة على صدارة الليغا واستغلال التنقل الصعب لصاحب المركز الثاني إشبيلية لملاقاة فالنسيا وتجنب أي عثرة قد تحرمه من الريادة خصوصاً وأن الملاحق الآخر للفريق الكتالوني أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي يلتقي رابع الترتيب العام للمسابقة المحلية ألافيش يترصّد أي كبوة للبلوغرانا.

 

بدوره يسعى اسبانيول المتميّز هذا الموسم لإحداث المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية تكون بمثابة دفعة معنوية لبقية مشواره في الدوري الإسباني.

 

موعد مباراة برشلونة واسبانيول

 

مباراة "ديربي كتالونيا" بين برشلونة ومضيفه اسبانيول تشاهدونها السبت في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واسبانيول

 

مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر على beIN SPORTS HD3.

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