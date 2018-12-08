الان رابط يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر اليوم بدون تقطيع بى ان سبورت بث مباشر يوتيوب

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يلعب فريق برشلونة مباراة قوية ضد إسبانيول مساء اليوم السبت والموافق 8 ديسمبر 2018 وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الاسباني.









ويلتقي برشلونة مع إسبانيول على ملعب الأخير وذلك اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مكة المكرمة.



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