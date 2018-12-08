مانشستر سيتي يسقط أمام تشيلسي 0-2 ويهدي صدارة الدوري الإنجليزي لليفربول

تلقى مانشستر سيتي أول خسارة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سقط مساء اليوم السبت، أمام مضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة لقاءات الجولة الـ 16 من عمر المسابقة.



وتأتي هذه الخسارة في صالح ليفربول الذي تغلب اليوم على بورنموث برباعية نظيفة، حيث ظل في صدارة جدول البريميرليج برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام مانشستر سيتي الوصيف، فيما رفع رتشيلسي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.



سجل هدفي تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي في الدقيقة 45، والبرازيلي ديفيد لويز في الدقيقة 78.



وخاض مانشستر سيتي 16 مباراة حتى الآن بالدوري، إذ حقق 13 انتصارا، وتعادلين، وتلقى اليوم أول هزيمة في المسابقة.