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السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:51 م

فيديو.. الباز عن محمد ناصر: "هلفوت.. وأتحداه في ثلاث"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2428208

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على تناول الهارب محمد ناصر، لمقال الإعلامية لميس جابر، والذي انتقدت فيه الإعلام المصري، وحذرت من عزوف الناس عن الإعلام والاتجاه لمشاهدة الإعلام الإخواني.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن محمد ناصر عنده قصور في الفهم، مشيرا إلى أنه تناول مقال لميس جابر، وزعم أن إعلام الإخوان هو إعلام المصداقية والحرية، معلقا: "دة هلفوت".

وواصل مهاجما "ناصر": "أنت مش بتعمل إعلام حر، أنت بتعمل إعلام مدفوع، وعشان أنت بعيد فبتقول أي حاجة، وأتحداك على الهواء أن تناقش في برنامجك ما حدث مع أمهات السبت في تركيا".

وتابع: "هل تقدر تتكلم عن انتهاكات حقوق الانسان في قطر؟، هل تقدر تعمل تقرير عن حالة التسلط التي تمارسها زوجة ـيمن نور على الصحفيين والمعدين في قناة الشرق؟".

واختتم: "لو عملت كده تبقى أنت إعلام حر وأرفع لك القبعة، لكن دون ذلك متقولش أنت إعلام حر.. قول رأيك هنا وتبقى مستعد تدفع ثمنه، لكن أنت عبد لدى من يدفعون لك".

 

 

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