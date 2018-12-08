مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول (بث مباشر)
مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول (بث مباشر)
مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني
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موعد مباراة برشلونة واسبانيول اليوم
البطولة : الدوري الاسباني
القنوات : بي ان سبورت 3
المعلق : علي محمد علي
الساعة : 9:45 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:45 مساء بتوقيت السعودية