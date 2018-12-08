"مهارات استخدام الحاسب" ورشة عمل بكلية الطب بنات فى "أزهر أسيوط"
نظمت كلية الطب بنات بجامعة الأزهر بأسيوط ورشة عمل تحت عنوان "مهارات استخدام الحاسب الآلي في مجال العمل".
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والدكتور عصام الدين محمد عميد كلية الطب بنات بجامعة الأزهر بأسيوط والدكتور مني محمد عبد المجيد وكيل الكلية.
وتناول الدكتور أحمد زهران الأستاذ بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط ومحاضر الورشة التعريف بأساسيات الكمبيوتر وبرامجه واستخدامات الإنترنت وخدمات التخزين للحاسوب وآلية النسخ الاحتياطي وتأمين البيانات.
كما تم التعرف على أهم المشاكل الاعتيادية في الكمبيوتر وحلولها السريعة وبعض الأعطال التي تواجه المستخدمين.