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السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:42 م

اتحاد إذاعات الدول العربية يوجه الشكر لـ "الوطنية للإعلام"

اتحاد إذاعات الدول
دعاء عبد المقصود
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بدأت أعمال المكتب التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية دورته الـ100 في تونس، اليوم السبت، بمشاركة وفد مصرى برئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كما تم استعراض الأنشطة الإعلامية للاتحاد والإنجازات التى تحققت.

واعتمد المكتب التنفيذي تقارير اللجان الدائمة كافة خلال الفترة الماضية، موجها لاتحاد إذاعات الدول العربية الشكر والتحية للهيئة الوطنية للإعلام على جهودها، ودورها الذي كان له الإثر الإيجابي في إذاعة مباريات المنتخبات العربية لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العالم الماضية.

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