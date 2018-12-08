الرئيس الفلسطيني يعلن حل المجلس التشريعي قريبًا

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم السبت، أنه سيحل المجلس التشريعي قريبًا، وذلك حسبما أفادت وكالة "فلسطين اليوم" في نبأ عاجل.



يذكر أن عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح كشف في وقت سابق، عن أن الرئيس الفلسطيني عباس يتجه لاتخاذ خطوات تصعيدية جديدة ضد حماس وسيكون أبرزها حل المجلس التشريعي، فمن المقرر أن يطالب المحكمة الدستورية التي شكلها قبل عام في الضفة الغربية، بعقد اجتماع عاجل مع أعضائها والتشاور في صياغة قانون يسمح بحل المجلس التشريعي، وإلغاء دوره عن الساحة الفلسطينية بشكل مؤقت.



وكشف العضو ذاته، عن أن عباس سيستند في إقناعه أعضاء المحكمة إلى أن حماس والنائب المفصول محمد دحلان يستغلان المجلس التشريعي في غزة، لتعميق الانقسام الداخلي القائم والسعي لتنفيذ مخطط فصل غزة عن باقي الوطن.