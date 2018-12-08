أشرف راشد: احتضان شرم الشيخ لمنتدى إفريقيا 2018 فخر لكل مصري

قال السفير أشرف راشد، عضو لجنة الحكماء بالكوميسا، إن كل مصري عليه أن يشعر بالفخر لأن مصر تحتضن منتدى إفريقيا 2018 والمنعقد في شرم الشيخ، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع عدد من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن أحد النقاط الركيزة في هذا المنتدى هو المرأة وتمكينها، وتشجيعها في مجال ريادة الأعمال، منوها إلى أن هذا المنتدى هو تمهيد وبداية لتولي الرئيس، رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019.

وواصل أن مصر أثبتت أنها بوابة إفريقيا، وأنها تولي اهتماما خاصا بدعم القضايا الإفريقية.