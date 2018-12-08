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السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:23 م

سامح عاشور: نسعى لاستغلال أملاك "المحامين" استثماريًا

سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
dostor.org/2428189

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة تسعى لاستثمار ممتلكاتها بما يزيد من إيرادات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأشار "عاشور" خلال تصريحات إعلامية له: "ثقافة النقابة التاريخية كانت ضد الاستثمار، وكانت تقيم المنشآت لاستفادة المحامين دون أن يكون لها عائد استثماري، مما جعلنا مستثمرا خائبا، ونسعى الآن لتغيير ذلك".

وأوضح نقيب المحامين: "نسعى لاستغلال شاليهات مطروح، ومصايف النقابة بطريق الساحل الشمالي وبورسعيد ورأس البر وقرية الغردقة وأندية المحامين بالشكل الأمثل"، وهناك مخطط لتطوير نادي محامي العجوزة بالتوافق مع مجلس النقابة الفرعية، إضافة لتطوير قرية الغردقة المتواجدة بالممشى السياحي، إضافة لإنشاء نادي محامي جليم بالإسكندرية، الذي توقع أنه سيظهر للنور خلال 8 شهور.

وأضاف: "قريبا ستطرح مناقصة لتطوير قرية الغردقة بنظام pot لكي تضمن النقابة عائدا مضمونا دون وقوع عبء التجهيز والتطوير على كاهل النقابة".

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