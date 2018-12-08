القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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الثقافة
السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:22 م

10 آلاف كتاب بسعر أقل من 5 جنيهات للواحد.. تعرف على التفاصيل

10 آلاف كتاب بسعر
حسام الضمراني
dostor.org/2428187

انطلق اليوم السبت، معرض للكتاب المخفض من قبل مؤسسة "الميكروفون" للصناعات الإبداعية فى منطقة الدقى.

ويحتوى المعرض على ألف كتاب بأسعار أقل من 5 جنيهات، و10 آلاف كتاب أسعارها تتراوح من 5 حتى 50 جنيها، من بينها 3 آلاف كتاب بالإنجليزية وبأسعار مخفضة.

يأتى المعرض بالتعاون مع كلِّ من دور النشر التالية: "البشير - بداية - مدارات - تكوين - الرسم بالكلمات - دارك - تويا - أجيال - عصير الكتب - مكتبة مصر - زيرو وان - مركز المحروسة - بوكابيكيا "، ويستمر لمدة 3 أيام فقط حتي يوم الإثنين الموافق 11 من ديسمبر الجاري.

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