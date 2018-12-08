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السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:22 م

ترامب يعلن سلسلة جديدة من التغييرات في صفوف كبار المسؤولين

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2428186

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه اختار الشخصيتين اللتين ستشغلان منصبي وزير العدل وسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة في تغيير جديد في إدارته التي شهدت الكثير من الاضطرابات.

وأضاف ترامب أنه سيرشح وزير العدل السابق وليام بار لشغل المنصب مرة أخرى كما سيرشح المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية. ويجب أن يقر مجلس الشيوخ الترشيحين.

وقال ترامب إنه سيعلن غدا السبت عن تغيير آخر في منصب كبير.

وأضاف للصحفيين خارج البيت الأبيض "سيتعلق الأمر بهيئة الأركان المشتركة، الخلافة".

وبشكل منفصل ذكرت محطة (سي.إن.إن) نقلا عن مصادر لم تسمها اليوم الجمعة أن من المتوقع أن يقدم جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض استقالته خلال أيام. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.

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