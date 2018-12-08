مسيرة في باريس للمطالبة بإجراءات إضافية للحد من آثار التغير المناخي

نظم نحو 25 ألف شخص، اليوم السبت، مسيرة في شوارع باريس؛ للمطالبة باتخاذ إجراءات إضافية من أجل الحد من آثار التغير المناخي.



وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية الفرنسية، أن منظمي المسيرة رفضوا طلب وزير الداخلية الفرنسي كريستوفر كاستنير، تأجيل هذه المسيرة خوفًا من اختلاطها بمظاهرات ذوي السترات الصفراء الذين يحتجون على زيادة الضرائب على الوقود.



وأشارت القناة إلى أن المشاركين في المسيرة سلكوا طريقًا مختلفًا للابتعاد عن مظاهرات السترات الصفراء، حيث تتزامن هذه المسيرة مع مسيرات أخرى نظمت في عدد من المدن الفرنسية الأخرى مثل ليل ومارسيليه ومونبيليه للمطالبة بحماية البيئة، مضيفةً أن بعض المتظاهرين من ذوى السترات الصفراء انضموا إلى مسيرات زملائهم من ذوى السترات الخضراء؛ المطالبين بحماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي.