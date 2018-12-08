محمد الباز: "باريس وشرم الشيخ.. الفرق واضح بين التخريب والبناء"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المتابع لاحتجاجات فرنسا والتصعيد الأخير الذي شهدته باريس يشعر أن فئات المحتجين من أصحاب السترات الصفراء، فقدوا عقلهم ورشدهم بسبب حجم التخريب والدمار الذي أحدثوه أثناء الاحتجاجات.

وتابع الباز، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه عندما اتجه المصريون خلال أيام الثورة للتخريب، وهدم المؤسسات والمنشآت، تأخرت مصر كثيرا بسبب هذه الأحداث.

وأشار إلى أنه من يعقد مقارنة بين أحداث باريس الآن، وما تشهده مدينة شرم الشيخ من افتتاح منتدى إفريقيا 2018، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعرف الفارق بين الهدم والبناء .

واستطرد: الفرق بين التخريب والبناء واضح، ومن لا يريد أن يعترف بذلك سيتعب كثيرا".