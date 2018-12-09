القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:40 ص

"المشاط" تكشف المحاور الثلاثة للحملة الترويجية للسياحة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
رامى حسين
dostor.org/2428180

قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الحملة الترويجية السياحية لمصر ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، ومن هذه المحاور الأساسية التركيز على إبراز الخصائص التي يتميز بها الشعب المصرى، وإلقاء الضوء على بعض النماذج الناجحة من المصريين في المجالات المختلفة، والشباب من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، من خلال حملة ‏"P2P" "People 2 People" المنطلقة إلى الأسواق بالخارج.

وأضافت "المشاط" فى تصريحات صحفية أن المحور الثانى للحملة، يتضمن الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020.

أما المحور الثالث للحملة يرتكز على إبراز المواقع السياحية كل على حدة، من خلال إبراز السمات والخصائص من خلال عمل علامة سياحية مميزة لكل منطقة Branding By Destination.

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