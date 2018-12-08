محمد منير يحصل على لقب "الأسطورة": التكريم الجمعة

تربع الكينج محمد منير على عرش جوائز داف باما الألمانية باقتناصه لقب "الأسطورة 2018" للمرة الثانية وهي تعد أعرق جوائز هذا العام، المقرر انطلاق فعاليات حفل التكريم الرسمى فى مدينة دبى، مساء الجمعة 21 ديسمبر.



وجاءت الجائزة من إدارة الباما للكينج محمد منير؛ تقديرًا لمشواره الفني الحافل بالإنجازات والنجاحات الكبيرة والمستمرة عبر عقود طويلة من الزمن.



تمكّن منير من دخول قائمة الأعلى عبر موقع يوتيوب خلال الأيام الماضية بأغنيته الجديدة "طاق طاقية"، التى طرحها عبر قناته الرسمية منذ عدة أيام، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم.