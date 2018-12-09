القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:04 ص

أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

أسعار الخضار
أسعار الخضار
دعاء أبو العزم
dostor.org/2428110

استقرت أسعار الخضار فى سوق العبور اليوم الأحد، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 إلى 4.25 جنيه للكيلو، وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 7 جنيها للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 3-7 جنيه للكيلو، ويلغ سعر الجزر ما بين 1.5 -3 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 -8.5 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5-3 جنيها، وبلغ سعر الملوخية من 2.5 -4 جنيها، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 - 4 جنيهات والخيار الصوب بلغ من 4 -6 جنيها.

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