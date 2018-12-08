السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:24 م
شاهد .. الان يلا لايف yalla live بث مباشر .. مباراة برشلونة واسبانيول مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بدون تقطيع رابط يلا شوت HD
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شاهد .. الان يلا لايف yalla live بث مباشر .. مباراة برشلونة واسبانيول مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بدون تقطيع رابط يلا شوت HD
يلا شوت مشاهدة برشلونة واسبانيول بث مباشر برشلونة اليوم 8-12-2018 الدوري الاسباني، حيث يترقب عشاق كرة القدم ديربي كتالونيا، والذي سيجمع بين برشلونة وإسبانيول مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، تذاع مباراة "ديربي كتالونيا" بين برشلونة ومضيفه اسبانيول تشاهدونها السبت في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.
شاهد .. الان يلا لايف yalla live بث مباشر .. مباراة برشلونة واسبانيول مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بدون تقطيع رابط يلا شوت HD
وتذاع مباراة برشلونة ضد إسبانيول مباراة على beIN SPORTS HD3 في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.
يستضيف اسبانيول غريمه وجاره برشلونة في قمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم في قمّة كلاسيكية مفتوحة على جميع الاحتمالات.
ويرنو برشلونة بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي للمحافظة على صدارة الليغا واستغلال التنقل الصعب لصاحب المركز الثاني إشبيلية لملاقاة فالنسيا وتجنب أي عثرة قد تحرمه من الريادة خصوصاً وأن الملاحق الآخر للفريق الكتالوني أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي يلتقي رابع الترتيب العام للمسابقة المحلية ألافيش يترصّد أي كبوة للبلوغرانا.
شاهد .. الان يلا لايف yalla live بث مباشر .. مباراة برشلونة واسبانيول مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بدون تقطيع رابط يلا شوت HD