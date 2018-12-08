شاهد .. الان يلا لايف yalla live بث مباشر .. مباراة برشلونة واسبانيول مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بدون تقطيع رابط يلا شوت HD

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يلا شوت مشاهدة برشلونة واسبانيول بث مباشر برشلونة اليوم 8-12-2018 الدوري الاسباني، حيث يترقب عشاق كرة القدم ديربي كتالونيا، والذي سيجمع بين برشلونة وإسبانيول مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، تذاع مباراة "ديربي كتالونيا" بين برشلونة ومضيفه اسبانيول تشاهدونها السبت في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.