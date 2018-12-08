حصريا علي Match مجاني يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر اليوم 8-12 | كورة لايف اون لاين |الاسطورة LIVE

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مشاهدة مباراة برشلونة و إسبانيول بث مباشر اليوم تقام منافسات الأسبوع الخامس عشر فى الليجا الاسبانى يوم السبت 8/12/2018، ويستضيف فريق اسبانيول ديربى كتالونيا أمام غريمه برشلونة على ملعب أر سى دى إى، ويأمل اسبانيول فى ضرب عصفورين بحجر تحقيق الفوز فى الديربي والفوز على المتصدر، بينما يسعى برشلونة لمواصلة بقاءه فى القمة والتحليق منفردا، يلا شوت لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بدون تقطيع | شاهد اون لاين بالتعليق العربي، مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر اليوم 8-12-2018 في الدوري الاسباني، البث الحي المباشر يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم اون لاين نقل مباشر مباراة برشلونة ضد اسبانيول بدون تقطيع، مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر لايف اليوم في اطار منافسات الدوري الاسباني، ديربي كتالونيا يشتعل بين اسبانيول وبرشلونة فى الأسبوع الخامس عشر.

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مباراة برشلونة و إسبانيول بث مباشرمباراة برشلونة و إسبانيول بث مباشر

بث مباشر برشلونة واسبانيول اليوم

اسبانيول يطمح فى الفوز وخطف الديربى المرتقب، يدخل فريق اسبانيول مستضيفا فريق برشلونة فى لقاء الديربى الكتالونى بالأسبوع الخامس عشر فى الدورى الإسبانى، ويأمل اسبانيول فى تحقيق الانتصار فى المباراة، كما يسعى فى الفوز بلقاء الديربى الهام والمرتقب قبل انتهاء الدور الأول، ويطمح الفريق فى حصد نقاط المباراة والتقدم عدة مراكز فى الترتيب العام والاستمرار فى المنافسة.





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يلا شوت بث مباشر برشلونة

ويحتل إسبانيول المركز السابع برصيد 21 نقطة من الفوز فى 6 لقاءات والتعادل فى 3 وخسارة 5 مباريات ، وكان الفريق قد خسر فى مواجهة الجولة الماضية بالدورى أمام فريق خيتافى بنتيجة 3-0، يذكر أن فريق اسبانيول قد تأهل لدور ال16 فى كأس ملك إسبانيا بعدما أقصى فريق قادش من دور ال32 .





كورة لايف برشلونة بث مباشر اليوم

برشلونة يطمح فى الفوز والابتعاد بالصدارة قبل الموقعة الأوروبية، يدخل فريق برشلونة ضيفا على فريق اسبانيول فى مباراة الديربي الكتالوني بالأسبوع الخامس عشر، ويأمل البارسا فى تحقيق الفوز باللقاء المرتقب، كما يسعى الكتالونى فى تحقيق انتصار بمباراة الديربةدى والاستعداد الأمثل قبل الموقعة الأوروبية، ويطمح البلوجرانا فى حصد نقاط المباراة من أجل الابتعاد بالصدارة قبل انتهاء مباريات الدور الأول.

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برشلونة بث مباشر

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 4 وخسارة لقائين، كما يكر أن البارسا قد حقق الفوز فى مباراة الجولة الماضية على فريق فياريال بنتيجة 2-0، ويذكر أيضا أن الفريق قد تأهل لدور ال16 فى كأس ملك إسبانيا بعدما تغلب على فريق ليونيسا ذهابا وإيابا بمجموع اللقائين 5-1 ، والجدير بالذكر أن برشلونة يستعد لخوض لقاء الجولة السادسة فى دورى الأبطال أمام منافسهتوتنهام الذى لابديل له سوى الفوز من أجل التأهل.

موعد مباراة ديربى كتالونيا برشلونة واسبانيول

يقام ديربى كتالونيا بين اسبانيول وبرشلونة فى الأسبوع الخامس عشر من الليجا الإسبانى يوم السبت 8/12/2018، وتنطلق المباراة فى الساعة 21:45 مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 22:45 بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة 19:45 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء اسبانيول وبرشلونة

تنقل مباراة اسبانيول وبرشلونة فى الجولة الخامسة عشر من الدورى الإسبانى على قنوات bein sport الناقل الرسمى والحصرى لمباريات البطولة، كما يذاع استوديو تحليلى كبير يضم العديد من نجوم الكرة للتعليق على أحداث المباراة وتحليل اللقاء.

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بطاقة اللقاء





موعد مباراة برشلونة واسبانيول اليوم

البطولة : الدوري الاسباني

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 9:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:45 مساء بتوقيت السعودية





مشاهدة مباراة برشلونة و إسبانيول بث مباشر

يبدأ البث المباشر مباراة برشلونة و إسبانيول قبل انطلاق صافرة اللقاء بـ 30 دقيقة، رجاء الإنتظار والعودة قبل المباراة مشاهدة البث المباشر برشلونة و إسبانيول بدون إعلانات مزعجة.





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حصريا علي Match مجاني يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر اليوم 8-12 | كورة لايف اون لاين |الاسطورة LIVE