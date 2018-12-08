السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:17 م
سريع "كورة ستار" مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر live on extra – كوول كورة Barclona | الدوري الاسباني koora
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سريع "كورة ستار" مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر live on extra – كوول كورة Barclona | الدوري الاسباني koora
مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر يلا شوت 8-12-2018 الدوري الاسباني، حيث يترقب عشاق كرة القدم ديربي كتالونيا، والذي سيجمع بين برشلونة وإسبانيول مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، تذاع مباراة "ديربي كتالونيا" بين برشلونة ومضيفه اسبانيول تشاهدونها السبت في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.
سريع "كورة ستار" مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر live on extra – كوول كورة Barclona | الدوري الاسباني koora
وتذاع مباراة برشلونة ضد إسبانيول مباراة على beIN SPORTS HD3 في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.
يستضيف اسبانيول غريمه وجاره برشلونة في قمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم في قمّة كلاسيكية مفتوحة على جميع الاحتمالات.
سريع "كورة ستار" مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر live on extra – كوول كورة Barclona | الدوري الاسباني koora
ويرنو برشلونة بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي للمحافظة على صدارة الليغا واستغلال التنقل الصعب لصاحب المركز الثاني إشبيلية لملاقاة فالنسيا وتجنب أي عثرة قد تحرمه من الريادة خصوصاً وأن الملاحق الآخر للفريق الكتالوني أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي يلتقي رابع الترتيب العام للمسابقة المحلية ألافيش يترصّد أي كبوة للبلوغرانا.
سريع "كورة ستار" مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر live on extra – كوول كورة Barclona | الدوري الاسباني koora