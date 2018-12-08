مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر يلا شوت 8-12-2018 الدوري الاسباني، حيث يترقب عشاق كرة القدم ديربي كتالونيا، والذي سيجمع بين برشلونة وإسبانيول مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، تذاع مباراة "ديربي كتالونيا" بين برشلونة ومضيفه اسبانيول تشاهدونها السبت في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

سريع "كورة ستار" مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر live on extra – كوول كورة Barclona | الدوري الاسباني koora