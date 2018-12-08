القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
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مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

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07:44 ص

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السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:15 م

ماتش برشلونة واسبانيول HD بث مباشر يلا شوت | تابع بث مباشر الدوري الاسباني عبر يوتيوب | كورة اون لاين | كورة ستار BEinsport

ماتش برشلونة واسبانيول
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ماتش برشلونة واسبانيول HD بث مباشر يلا شوت | تابع بث مباشر الدوري الاسباني عبر يوتيوب | كورة اون لاين | كورة ستار BEinsport

مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر يلا شوت 8-12-2018 الدوري الاسباني، حيث يترقب عشاق كرة القدم ديربي كتالونيا، والذي سيجمع بين برشلونة وإسبانيول مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، تذاع مباراة "ديربي كتالونيا" بين برشلونة ومضيفه اسبانيول تشاهدونها السبت في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة برشلونة ضد إسبانيول مباراة على beIN SPORTS HD3 في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.
ماتش برشلونة واسبانيول HD بث مباشر يلا شوت | تابع بث مباشر الدوري الاسباني عبر يوتيوب | كورة اون لاين | كورة ستار BEinsport
يستضيف اسبانيول غريمه وجاره برشلونة في قمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم في قمّة كلاسيكية مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ويرنو برشلونة بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي للمحافظة على صدارة الليغا واستغلال التنقل الصعب لصاحب المركز الثاني إشبيلية لملاقاة فالنسيا وتجنب أي عثرة قد تحرمه من الريادة خصوصاً وأن الملاحق الآخر للفريق الكتالوني أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي يلتقي رابع الترتيب العام للمسابقة المحلية ألافيش يترصّد أي كبوة للبلوغرانا.
ماتش برشلونة واسبانيول HD بث مباشر يلا شوت | تابع بث مباشر الدوري الاسباني عبر يوتيوب | كورة اون لاين | كورة ستار BEinsport

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