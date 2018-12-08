علي فرج يتأهل لنهائى بطولة سى أى بى بلاك بول للإسكواش

تأهل مساء اليوم السبت، اللاعب المصرى على فرج، للمباراة النهائية لبطولة سى أى بى بلاك بول للاسكواش المقامة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر الحالى.



وجاء تأهل على فرج المصنف الثانى بعد تغلبه على بول كول النيوزيلاندى المصنف السادس بثلاثة أشواط دون رد، وكانت نتيجة الاشواط 11-4و 11-4و13-11 فى مباراة استغرقت 47 دقيقة.



وينتظر على فرج في النهائى الفائز من كريم عبد الجواد وطارق مؤمن في مباراة قبل النهائي.