السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:13 م
علي فرج يتأهل لنهائى بطولة سى أى بى بلاك بول للإسكواش
أ ش أ
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تأهل مساء اليوم السبت، اللاعب المصرى على فرج، للمباراة النهائية لبطولة سى أى بى بلاك بول للاسكواش المقامة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر الحالى.
وجاء تأهل على فرج المصنف الثانى بعد تغلبه على بول كول النيوزيلاندى المصنف السادس بثلاثة أشواط دون رد، وكانت نتيجة الاشواط 11-4و 11-4و13-11 فى مباراة استغرقت 47 دقيقة.
وينتظر على فرج في النهائى الفائز من كريم عبد الجواد وطارق مؤمن في مباراة قبل النهائي.