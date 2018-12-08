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السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:12 م

BEiN SpoRT LIV الآن مشاهده مباراه برشلونة واسبانيول بث مباشر kora live | يلا كورة مباراة برشلونة ضد اسبانيول

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BEiN SpoRT LIV الآن مشاهده مباراه برشلونة واسبانيول بث مباشر kora live | يلا كورة مباراة برشلونة ضد اسبانيول

يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على منافسه إسبانيول، في ديربي كتالونيا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، على ملعب باور 8.

BEiN SpoRT LIV الآن مشاهده مباراه برشلونة واسبانيول بث مباشر kora live | يلا كورة مباراة برشلونة ضد اسبانيول

وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة. وتبث مباراة برشلونة وإسبانيول على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق علي محمد علي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 15 مباراة، إذ حقق 8 انتصارات، مقابل 4 تعادلات وخسارتين.

BEiN SpoRT LIV الآن مشاهده مباراه برشلونة واسبانيول بث مباشر kora live | يلا كورة مباراة برشلونة ضد اسبانيول

في المقابل يملك إسبانيول 21 نقطة في المركز الثامن، من 6 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر.

ويعود آخر فوز لإسبانيول على برشلونة في الدوري الإسباني إلى فبراير 2009، عندما فاز 2/1، ومنذ ذلك الحين حقق برشلونة 15 فوزًا على منافسه واستعاد برشلونة مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز، بعد تعافيه من الإصابة، إلى جانب آرتورو فيدال، بينما لم يحصل آرثر ميلو على التصريح الطبي.

BEiN SpoRT LIV الآن مشاهده مباراه برشلونة واسبانيول بث مباشر kora live | يلا كورة مباراة برشلونة ضد اسبانيول

وقلب المدرب روبي حظوظ فريقه إسبانيول صاحب النتائج المخيبة وأحيا آمال جماهيره قبل مواجهة قمة كتالونيا ضد برشلونة حامل اللقب ومتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

وفوز إسبانيول صاحب المركز السابع سيبعده بـ 4 نقاط فقط خلف برشلونة، ويعزز سمعة مدربه الذي قضى موسمًا في نو كامب كمدرب مساعد.

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني

وبدأ روبي مشواره التدريبي في الدرجات الأدنى في إسبانيا مع أندية، مثل هوسبيتاليت والفريق الثاني في إسبانيول الذي قاده إلى الدرجة الثالثة.

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني

المباراة : إسبانيول — : — برشلونة 

البطولة : الدوري الاسباني الأسبوع: 15

ملعب المباراة: ملعب باور 8

الحكم: كارلوس ديل سيرو غراندي
المعلق: علي محمد علي

القنوات الناقلة للمباراة
C+Finland
Digi Sport 2 HD Romania

beIN SPORTS HD 3
beIN SPORTS 2 FR

Digi Sport 1 HD Slovakia
Cosmote Sport 2 HD

beIN SPORTS HD 2 TR
CBC SPORT HD

LaLiga TV Bar
Eleven Sports 1 HD
BEiN SpoRT LIV الآن مشاهده مباراه برشلونة واسبانيول بث مباشر kora live | يلا كورة مباراة برشلونة ضد اسبانيول

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