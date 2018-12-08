يونايتد يسحق فولهام في أول انتصار له في الدوري الإنجليزي خلال خمس مباريات

انتزع مانشستر يونايتد اول انتصار له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 4-1 على فولهام متذيل الترتيب على استاد أولد ترافورد اليوم السبت.

ومع جلوس بوجبا على مقاعد البدلاء مرة أخرى، لم يضع يونايتد أي وقت للوصول لإيقاعه مع تسجيل اشلي يانج لهدفه الاول في كافة المسابقات مع يونايتد منذ 2017 لينهي حالة الصمت في الدقيقة 13.

وهز خوان ماتا الشباك محرزا الهدف الثاني ورقم 50 له في الدوري الممتاز في الدقيقة 28 قبل ان يسجل روميلو لوكاكو هدفه الاول على ارض فريقه منذ مارس الماضي ليجعل النتيجة 3-صفر قبل نهاية

الشوط الأول بقليل.

وبعد أن خاض المباراة بفارق اهداف ليس في صالحه بعد أن اهتزت شباكه أكثر مما احرز، كان يونايتد بحاجة لأداء يعزز به ثقته ونافس امام اضعف دفاع في الدوري الممتاز وهو ما كان يتمناه اصحاب الارض بكل تأكيد.

وظل فولهام متراجعا مع بداية الشوط الثاني لكنه سجل هدفه الوحيد في اللقاء بواسطة ابوبكر كمارا من ركلة جزاء.

لكن اندريه-فرانك انجويسا طرد من صفوف فولهام قبل ان يسجل ماركوس راشفورد الهدف الرابع قبل النهاية ليكمل مباراة سيئة بالنسبة لفولهام المتعثر بقيادة المدرب كلاوديو رانييري.

وضمنت أول ثلاث نقاط في الدوري منذ مطلع نوفمبر الماضي ليونايتد التقدم للمركز السادس مبتعدا بفارق سبع نقاط عن رباعي القمة، فيما يحتل تشيلسي المركز الخامس الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم بينما ظل فولهام في قاع الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الامان.