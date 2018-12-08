"كاس" ترفض طلب بوكا جونيورز.. وتؤكد إقامة نهائي "ليبرتادوريس" غدا

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، اليوم السبت، رفضها طلب نادى بوكا جونيورز الأرجنتيني باعتباره فائزًا بلقب كوبا ليبرتادوريس على حساب ريفر بلايت، بعد أحداث الشغب التي قامت بها جماهير الأخير وأدت إلى إصابة بعض لاعبيه.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن المحكمة رفضت طلب بوكا جونيورز وأكدت إقامة المباراة في الموعد المحدد غدًا على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد نقلها من الأرجنتين.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما على ملعب بوكا جونيورز.