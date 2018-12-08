غياب أزارو وكوليبالي عن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش غدا في الدوري الممتاز

أعلن المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد يوسف، قائمة الفريق التي تخوض لقاء طلائع الجيش غدا الأحد على استاد السلام في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري الممتاز، والتي شهدت استبعاد المهاجم المغربي وليد أزارو والمدافع المالي ساليف كوليبالي، وعودة أحمد حمودي.

وضمت القائمة كلا من شريف إكرامي وعلي لطفي في حراسة المرمى.. أحمد علاء، محمد هاني، سعد سمير، باسم علي، كريم (نيدفيد)، أيمن أشرف في خط الدفاع.. وليد سليمان، هشام محمد، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، ناصر ماهر، محمد شريف، عمرو السولية، إسلام محارب، أحمد حمدي، أحمد الشيخ في خط الوسط.. ومروان محسن وأحمد ريان في خط الهجوم.