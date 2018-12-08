وزير الرياضة يكرم أبطال أوليمبياد الشباب في جامعة مصر للعلوم

كرم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم السبت، عددًا من أبطال مصر الحاصلين على ميداليات في أوليمبياد الشباب التي أقيمت بالأرجنتين العام الجاري، وذلك في إطار الاحتفالية التي نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت شعار (بطل بالفطرة).

وأعرب صبحي عن سعادته بالتواجد بين أبنائه وبناته من رياضي مصر المتميزين، موجهًا الشكر للجامعة على اهتمامها بتكريم وإبراز دور هؤلاء الأبطال والتأكيد على دور الجامعة في تفريغ طاقات الشباب واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم في كافة المجالات،

وأكد الوزير أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، تقدم كافة أشكال الدعم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والاتحاد الرياضي للجامعات؛ من أجل نشر ثقافة ممارسة الرياضة وكذلك العمل على دعم الثقافة والفن والإبداع والعمل التطوعي وتنمية قدرات ومهارات شباب الجامعات من أجل إعداد جيل جديد واعٍ وقادر على خدمة الوطن.

من جانبه، وجه محمد عزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الشكر للوزير على تلبيته للدعوة وحرصه على تكريم أبطال مصر، مثمنًا جهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير العمل الشبابي والرياضي.

شارك في حفل التكريم د. خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، ود. ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة، ودينا الاجهوري مدير المركز الإعلامى بالجامعة.