داعية إسلامى: تجسيد الأنبياء فى الدراما "حرام شرعًا"

أثار الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الجدل بعدما طالب بتجسيد الأنبياء والرسل في الدراما والسينما، الأمر الذي أثر حفيظة شيوخ الأزهر.



وقال الشيخ محمد رمضان الداعية الإسلامي: «نطالب بالتصدي لهؤلاء الذين يبيحون تجسيد الأنبياء بغرض طلب الأموال والشهرة، ولا شك أن هذا حرام شرعا».



وأضاف رمضان في تصريحاته لـ«الدستور»: «نحن نحرم على كافة المستويات سواء من الممثلين أو المخرجين أو المصورين، فكلاهما في الإثم سواء، أيضا يقع الإثم على من يشاهد مثل هذه الافلام، أو من يقوم بالترويج لها».



وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى فتوى مختصرة: لا يجوز تمثيل الرسل والأنبياء، وهذا لازم لتصوير قصصهم، فلا يجوز الإقدام على ذلك، لما يترتب عليه من المفاسد، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذا الموضوع يتضمن بيان تحريم ذلك.