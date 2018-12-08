الرئيس الأوكراني يعتزم توقيع قانون يلغي معاهدة التعاون مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، السبت، أنه سيوقع بعد غد الاثنين، قانونًا يلغي معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين بلاده وروسيا والتي تعود لعام 1997.



وكتب بوروشينكو - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "هناك رمزية معينة لإلغاء ما يُسمى اتفاق الصداقة القائم مع روسيا، سأوقع القانون بهذا الصدد يوم الاثنين".



وكان البرلمان الأوكراني قد صوت الخميس الماضي على عدم تمديد الاتفاقية عقب انتهاء سريانها في الأول من أبريل 2019، حيث صوت 277 عضوًا من أصل 450 عضوًا في البرلمان لصالح هذا الإجراء.



ووقعت معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين موسكو وكييف منذ 21 عاما، وهي وثيقة مهمة تحكم العلاقات الثنائية ويترتب عليها شراكة استراتيجية بين البلدين، وتقول موسكو إن قرار كييف هذا من شأنه أن يزيد من الإضرار بالعلاقات الثنائية.



من جانبها، انتقدت المعارضة الأوكرانية القرار واعتبرته إضرارا بالمصالح القومية لأوكرانيا، قائلة إن تلك الخطوة ستخلق فراغا قانونيا في العلاقات بين البلدين.