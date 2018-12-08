مانشستر يونايتد يفوز على فولهام (4 - 1) في الدوري الإنجليزي

فاز نادي مانشستر يونايتد على ضيفه فولهام بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز أهداف اليونايتد كل من أشلي يونج وخوان ماتا وروميلو لوكاكو وماركوس راشفورد في الدقائق 13 و28 و42 و82 على التوالي.. بينما سجل للضيوف أبو بكر كامارا في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وشهد اللقاء طرد أندريه فرانك أنجويسا لاعب فولهام في الدقيقة 68.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 26 نقطة يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب فرق "البريميرليج".. بينما تجمد رصيد فولهام عند 9 نقاط في المركز الأخير.

وفي باقي المباريات التي لعبت ضمن نفس الجولة في ذات التوقيت، تغلب آرسنال على ضيفه هادرسفيلد تاون بهدف نظيف سجله لاعب خط الوسط الأوروجوياني لوكاس توريرا في الدقيقة 83؛ ليواصل "المدفعجية" عروضهم المميزة بالوصول إلى 21 مباراة دون هزيمة ويرتفع رصيدهم إلى 34 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

كما فاز وست هام يونايتد على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبيرنلي على برايتون بهدف نظيف وكارديف سيتي على ساوثهامبتون بذات النتيجة.