القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:50 م

كورة ستار.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

كورة ستار.. مشاهدة
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كورة ستار.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
يشهد ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق تشيلسي ضيفه فريق مانشستر سيتي، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ويلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي في قمة الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في قمّة مرتقبة مفتوحة بين الفريقين الكبيرين على جميع الاحتمالات.

ويأمل تشيلسي محو آثار الهزيمة المفاجئة التي تكبدها الأسبوع الماضي امام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ضمن المسابقة المحلية والعودة للمنافسة بقوة على لقب "البريميرليغ".

ولم يكون رفاق بيب جوارديولا صيداً سهلًا للبلوز، إذ يبدو أنه عازم على المضي قدما للاحتفاظ بلقب الدوري والمراهنة على كل الألقاب المتاحة مما يوحي بأن موقعة "ستامفورد بريدج" ستكون نارية لأبعد الحدود.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي: تذاع قمّة تشيلسي ومانشستر سيتي مساء اليثم السبت في تمام 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، و 19.30 بتوقيت القاهرة.
كورة ستار.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

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