توريرا يكسر قلب هدرسفيلد بهدف فوز أرسنال قرب النهاية



هز لوكاس توريرا الشباك بضربة خلفية في الدقيقة 82 ليمنح أرسنال الفوز 1-صفر على هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وقفز اللاعب القادم من أوروجواي ليقابل تمريرة بيير-إيمريك أوباميانج العرضية من مدى قريب ويضمن الثلاث نقاط لأرسنال الذي حصل ثلاثة من لاعبيه على إنذارات لادعاء السقوط.

وكان الشوط الأول مليئا بأخطاء كوميدية من أرسنال إذ أهدر المهاجمان أوباميانج وألكسندر لاكازيت العديد من الفرص واعتاد لاعب الوسط جرانيت تشاكا تمرير الكرة إلى المنافسين.

وأشهر الحكم بول تيرني سبعة إنذارات في الشوط الأول وتسعة في الإجمالي. وحصل ثلاثي أرسنال تشاكا وشكودران مصطفي وماتيو الغندوزي على إنذارات لادعاء السقوط.

وبدا أن لاكازيت افتتح التسجيل في نهاية الشوط الأول بعدما راوغ الحارس يوناس لوسل ووضع الكرة في المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ثم أبعد لوسل تسديدة توريرا من خارج منطقة الجزاء إلى فوق العارضة.

ولم يسدد هدرسفيلد الذي لم يفز على أرسنال منذ 1971 أي كرة على المرمى.

وفي النهاية احتاج أرسنال إلى لعبة بهلوانية من لاعب أوروجواي ليفتتح التسجيل.

وقفز أرسنال إلى المركز الثالث فوق تشيلسي وتوتنهام هوتسبير اللذين يلعبان في وقت لاحق من اليوم السبت فيما تراجع هدرسفيلد إلى منطقة الهبوط في المركز 18.



