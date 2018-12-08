​ شبح «ديجول» فى مدينة الأشباح!



نيران وحجارة ومدرعات.. ومعتقلون بالمئات. وبينما تحولت باريس إلى مدينة أشباح، لم يظهر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى الآن، تاركًا رئيس وزرائه وحكومته يحاولون التفاوض مع المتظاهرين، ويبذلون قصارى جهدهم لكى يمر اليوم على خير!.

أكتب قبل انقضاء السبت الفرنسى الأسود، أو الأحمر، الذى قد لا ينتهى على خير، أو قد يتم تأجيل النهاية إلى السبت القادم أو الذى يليه. وعليه، لا مانع من العودة نصف قرن إلى الوراء، تضييعًا للوقت، أو لمجرد التسلية، حتى يتبين الخيط الأسود من الخيط الأحمر.

وإياك أن تعتقد أننا بصدد المقارنة بين ما تعيشه فرنسا الآن، وبين ما عاشته سنة ١٩٦٨، كما لا نتمنى أن يقودك شيطانك إلى عقد مقارنة «ظالمة» بين رئيس فرنسا الحالى، الذى لا يزال تحت التمرين، ورئيسها الأسبق شارل ديجول، بطل الحرب العالمية الثانية ومحرّر بلاده من الاحتلال النازى، وصاحب السؤال الصعب: كيف يمكنك أن تحكم بلدًا فيه ٢٤٦ نوعًا من الجبنة؟!.

أحداث مايو ١٩٦٨ جاءت نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية، فرضتها ظروف محلية ودولية: سياسيًا، سادت حالة من الغضب الشعبى بسبب تقييد الحريات، تحت ذريعة الحفاظ على الأمن وحماية الجمهورية ومبادئها. واقتصاديًا، انتقلت فرنسا من مرحلة النمو إلى مرحلة ركود بدأت تلقى بظلالها على العمال ومستوى المعيشة والبطالة. ومع ذلك، لم يبدأ التحرك من بين صفوف العمال بل من الطلاب، وكانت أبرز شعاراتهم «منع الممنوع».. «إن لم تعطنى حريتى فسأتولى الأمر بنفسى».. و«اركضوا يا أصدقائى العالم القديم ورائى». ولاحقًا، انضم العمال إلى المتظاهرين وظهرت الشعارات الاقتصادية.

السبب المباشر لانتفاضة مايو ١٩٦٨ كان قيام السلطات الفرنسية بإلقاء القبض على قادة «حركة ٢٢ مارس» التى أسسها طالب ألمانى (من أم فرنسية) اسمه دانييل كون بنديت (صار لاحقًا عضوًا بالبرلمان الأوروبى)، ردًا على قيام السلطات بإلقاء القبض على مجموعة من الطلاب تظاهروا ضد حرب فيتنام. وحين تجاهلت السلطات طلب الحركة بالإفراج عن زملائهم، قاموا بالاعتصام فى مبنى جامعة «نانتير»، فأغلقت الجامعة أبوابها، وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على قادة الحركة، وأحالتهم إدارة الجامعة إلى تحقيق انتهى بفصلهم. وهنا خرج آلاف الطلاب فى مظاهرات، قابلتها قوات الشرطة بعنف شديد، ما أدى إلى انضمام عدد كبير من المثقفين والعمال إلى المتظاهرين الذين نقلوا تحركاتهم إلى جامعة مبنى «السوربون» وتمكنوا من الاستيلاء عليها.

مع استيلاء الطلاب على «السوربون»، طلب ديجول من رئيس وزرائه، جورج بومبيدو، أن يقوم بـ«سحق التحرك وتنظيف الجامعة»، غير أن الأخير رفض ذلك، مستندًا إلى أن كل تصعيد من السلطة، سيُقابله تصعيد أكبر فى الشارع. بالإضافة إلى أن نقابة رجال الشرطة، Vigi، قامت بتحذير الحكومة من أنها ستتجنب أى مواجهات بينها وبين الطلاب، وهو الموقف الذى سبب حرجًا كبيرًا لـ«ديجول»، جعله يغادر البلاد إلى قاعدة فرنسية فى ألمانيا الغربية. ومع أن السلطات اضطرت للإفراج عن الطلبة المحتجزين، إلا أن مئات الآلاف خرجوا للتظاهر، فى ١٣ مايو، غالبيتهم من العمال الذين طالبوا برفع أجورهم وتحسين ظروف عملهم. وفى اليوم التالى، شارك الملايين فى إضراب عام، استمر شهر تقريبًا.

هكذا، اختفى الرئيس، فى ٢٩ مايو، من قصر الرئاسة، واستقل مروحية إلى القاعدة الفرنسية. وحين عاد لم يجد مخرجًا إلا إعلان استقالة الحكومة وحل البرلمان، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. ومع أن حزبه فاز مجددًا، إلا أن الشرخ فى العلاقة بين الشعب والجنرال، جعل الأخير يربط مصيره السياسى بنتيجة استفتاء شعبى حول تعديلات دستورية بشأن إصلاحات اقترحها. ولما جاءت النتيجة غير مُرضية، أعلن ديجول، مساء ٢٨ أبريل ١٩٦٩، تنحيه عن منصبه، وانسحب من الحياة السياسية.

الآراء حول أحداث مايو ١٩٦٨ اختلفت، والجدل بشأنها لا يزال مستمرًا. هناك من يقولون إن تأثيرها على فرنسا، لا يقل أهمية عن تأثير ثورة سنة ١٧٨٩، الثورة الفرنسية، مستشهدين بأنها مهدّت الطريق أمام تحالف الاشتراكيين والشيوعيين ودعمت ركائز اليسار بالشكل الذى أدى إلى وصول فرانسوا ميتران إلى الرئاسة سنة ١٩٨١ واستمراره حتى سنة ١٩٩٥. وعلى عكس ذلك، يراها آخرون واحدة من النكبات، بينهم الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، الذى أعلن فى بداية عهده (مايو ٢٠٠٧) أن أحد أهدافه هو القضاء على ميراث أحداث مايو ١٩٦٨، لأنها فى رأيه شوهت المعايير السلوكية لدى المواطنين ودفعتهم إلى الاستخفاف بقيمة العمل.

سواء انحزت إلى هذا الرأى أو ذلك، وسواء كنت تتابع ما تشهده فرنسا الآن بقلب المُحب المشفق أو بعين الكاره الشامت، فلن يكون أمامك غير انتظار إجابة «ماكرون» عن سؤال «ديجول» الصعب: كيف يمكنك أن تحكم بلدًا فيه ٢٤٦ نوعًا من الجبنة؟!.

