أشرف عبدالشافى يكتب :دراما الأستاذ وحيد





اكتملت الدراما وتنطّع حامى الحمى، وقدم بلاغًا للنائب العام (١٦١٧٥) يتهم فيه الكاتب الكبير وحيد حامد بنشر شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة الوطن!

تلك هى النهاية التى يتصورونها، لكنها ستكون البداية للحساب والعقاب ورد المظالم بدلًا من طبخها فى الخفاء لغسل سمعة متورطين فى فساد ضخم، وطالما شاهدنا حفلًا جماعيًا على الهواء تبادل فيه الإعلاميون التهانى وإطلاق آهات الانتصار.

فلنجعلها جلسة علنية تجمع كل الأطراف فى مواجهة على الهواء تتناولها كل برامج التوك شو، فلن يقبل الرأى العام بهذه الطبخة بعد أن تكشفت لهم الحقيقة، لن يقبل الجمهور تلك النهاية الوقحة التى تغلق ملفًا بهذه الخطورة!، والمواجهة بالحجة والمستندات والوقائع هى المخرج للجميع، ولا تقلقوا، فكل ما فى القضية مثير ودرامى ويجذب المشاهدين بجميع فئاتهم وأعمارهم ومشاربهم، ويضمن لكم صفقات إعلانية أيضًا:

مستشفى لعلاج سرطان الأطفال يتلقى التبرعات، فجأة يظهر سيناريست وكاتب شهير ويكتب مقالًا صادمًا موثقًا بمعلومات عن ثروات العائلة التى تدير الصرح الإنسانى، ويتحول المقال إلى رأى عام يكشف المستور خلف الصورة الإعلانية البراقة، وتتبنى قلة مندسة من الإعلاميين هذه القضية، ويضعها محمد الباز فقرة رئيسية فى برنامجه «٩٠ دقيقة» على مدار سبعة أشهر متتالية، وتظهر مخالفات كبيرة ويتفاءل الناس ببشائر تغيير جذرى لصرح عظيم لحقت به شبهات لا تليق به ولا باسمه ولا دوره، فهذا المكان حصن الغلابة الذين قهرهم مرض أطفالهم، وتوالت التقارير التى كان هدفها الإصلاح والتطهير، وظهرت عشرات الحالات التى راحت تروى مآسى من الذل والإذلال والمرمطة والإهمال والتسبب فى قتل المرضى وهلاكهم، حكايات مؤلمة عن أطفال لفظوا أنفاسهم الأخيرة على سلالم المستشفى الذى أغلق بابه فى وجه آبائهم وأمهاتهم، قصص عن جبروت وغلظة مسئولى المستشفى وتفشى مرض الواسطة على حساب الغلابة القادمين من القرى، يحملون أوجاعهم ليعودوا مكسورى الخاطر ومهزومى القلب، ملايين يتم إهدارها على المحاسيب والأقارب من تبرعات الناس.. وبينما الحال كذلك، ظهر تقرير جهة ينفى وجود أى شبهات ويبرئ ساحة المستشفى وملاكه، ويعترف بين السطور بفضائحه ومخالفاته!

وهنا كان الرهان على الإعلام ليناقش التقرير، وانتظرنا مفاجآت ترد على كيد الكائدين، وتفند مزاعم وحيد حامد والذين معه، وتكشف حيثيات هذه البراءة المفاجئة، لكن ما حدث كان أكثر إثارة، فقد خرج من يقول: كنت متأكدًا من براءة مستشفى سرطان الأطفال، وكاد آخر يقفز من الشاشة ليبقر بطن وحيد حامد المفترى اللى بيشيع الفتنة، وقبض ثالث على مؤخرة الموضوع مؤكدًا أن الدكتور شريف أبوالنجا رجل وطنى هُمام، وعوج رابع شفته السفلى ومص العليا، ممتعضًا من وحيد حامد وكل اللى أشاعوا الشائعات، وأطل شاب وسيم ليطالب وحيد حامد بالاعتذار العلنى!، ورنت الزغاريد، ودقت الطبول، وصعدت الغازية لتقديم فقرتها الراقصة، انتصارًا وابتهاجًا ببراءة السيد شريف أبوالنجا اللى سمعته زى اللولى!.

الله.. الله.. الله، كل هؤلاء ظهروا الآن يهللون للتقرير المنقوص دونما تفنيد أو فضح لكل مفترٍ تطاول على المستشفى وصاحبه؟ كل هؤلاء يرون الحق قد ظهر وزغلل العيون؟! كل هؤلاء تركوا وحيد حامد يصرخ على مدار سبعة أشهر ولم يراجعوه فى كلمة أو حرف، ثم انتفضوا اليوم يمزقون جسده ويحرضون المحامين الملاكى ضده!

حسنًا، لكن المفاجأة أن التقرير لم يبرئ مستشفى سرطان الأطفال (٥٧٣٥٧)!، فقد شُبه لكم، ولو تكلفتم عناء قراءة التفاصيل لاكتشفتم أن تهليلكم الجماعى فضحكم من حيث لا تعلمون، فاللجنة الموقرة اعترفت بأن المؤسسة غير مرخصة، وقالت إنها أمهلت السادة فى مجلس الأمناء بالبدء فى إجراءات ترخيص أكاديمية ٥٧٣٥٧ للعلوم الصحية بعدما ثبت أنها غير مرخصة، كما اعترفت بوجود مخالفات إدارية، صحيح لم تعلن تفاصيلها كاملة، إلا أنها اعترفت بوجود فضيحة تخص طريقة جمع المال عن طريق الرسائل النصية، فى حين أن ذلك غير منصوص عليه فى تراخيص المؤسسة، كما اعترفت ببعض المخالفات مثل استغلال الأجهزة الطبية واستبدالها بأخرى رغم صلاحيتها!، كل هذا على استحياء وتحت ضغوط يعلمها الله، فأى براءة تلك التى تهللون لها؟!، اللجنة ناقضت نفسها ولم تبرئ المستشفى بقدر ما أدانته، ومن قرأ لكم السطر الأخير خدعكم لتهللوا وتكبروا وتهنئوا أخاكم شريف بالبراءة، كنتم تريدون مخرجًا سريعًا بعد أن كشف الرأى العام موقفكم المخزى منذ فتح ملف المستشفى، فبعضكم اختفى من المشهد حرصًا على صفقاته الإعلانية، والبعض الآخر عمل نفسه من بنها حرصًا على «السبوبة» والتعاون المشترك، فى حين صمت فريق ثالث حفاظًا على علاقته العاطفية مع السيد شريف أبوالنجا أو أحد أفراد عائلته، وقفتم تراقبون خوفًا وطمعًا، حتى إذا خرج تقرير هزيل يفضح أكثر مما يستر، تكالبتم تتصايحون وتنبحون فى مشهد جماعى غريب ومثير ومسىء للآداب العامة، حجم الفساد الذى لم تشاهدوه أجبر اللجنة على الاعتراف بجزء منه حتى لا تكون الفضيحة كاملة الأركان، لكنكم لا تقرأون وتتصورون أن بإمكانكم تضليل شعب اكتمل وعيه ولم يعد فى حاجة إلى دليل على وجود فضيحة طالما تجمعتم بهذا الشكل المريب، ولا مخرج لكم ولنا إلا بمواجهات علنية فى برامجكم، ربما تكون تلك نهايتكم أو نهاية شعب يئن ويتألم ويدوخ السبع دوخات بطفله المريض، بينما يجلس السادة الأمناء ورفقاؤهم فى أبراجهم الفخمة التى شيدوها بتبرعات المصريين.

