السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا





- لماذا تبكين الآن؟

سألتها وأنا أقاوم رغبة تشتعل بقلبى فى أن أخرّ ساجدًا أمام عينيها الدامعتين. نقلتها برفق من الكرسى البلاستيكى الشبيه بمقاهى وسط البلد فى القاهرة لتجلس على ركبتى. تحسست شعرها الأشقر الناعم. وقالت أناملى كم أذوب فى هاتيك المآقى، فلا تؤذها بالدموع. وقالت أنفاسى البطيئة مثل ضوء بعيد لفنار عجوز: أيتها المسكينة، ألا تعرفين كم أعبد هذه الشعيرات الطافية على سطح رقبتك مثل قرون استشعار لا تأمن للعالم الخارجى.

كنا قد وصلنا إلى مطعم فليتى دى باكالا الشهير بأطباقه البحرية الخفيفة مع البيرة المنعشة. وما إن اتخذنا وضعنا على المائدة فى الساحة الصغيرة أمام المطعم القريب من وسط روما، حتى غطت وجهها بكفيها وبكت دفعة واحدة وبقوة دون مقدمات، وكأن الدموع لؤلؤة طال احتجازها خلف بوابة خشبية متآكلة فى ميناء مهجور.

شهقت كارلا وتطلعت إلىّ بعينين زادهما الاحمرار فتنة لا يحتملها قلبى الصغير الأخضر.

- ألا تعرف لماذا أبكى حقًا؟

وقالت قطرة دم تعبر شرايينى: وحق من رفع سماء الغرام بغير عمد ترونها ليس عندى أدنى فكرة.

قالت وهى تدق المائدة بقبضتها الرقيقة:

- أبكى بسبب قلة حيلتى!

- ولماذا تعتقدين أنكِ قليلة الحيلة؟

- لأننى لا أملك صدرًا مثل ذلك الذى تملكه كيارا؟

- كيارا.. صديقتك التى كنا ببيت والدتها أمس؟

- نعم، كيارا التى لم تتوقف عن اختلاس النظر إلى صدرها، وحين دعتنا إلى محل «جيلاتو» الأسبوع المقبل لم تمانع أنت حتى لو كنت ستذهب معها بمفردك.

يا إلهى!

كنت أحاول فقط أن أكون لطيفًا مع أرملة فقدت زوجها منذ أقل من عام، وها هى تفقد أمها منذ أقل من شهر. كيارا الإيطالية من أصل بولندى التى تؤمن بأن العرب يتحرقون شوقًا لأكل لحم اليهود نيئًا، وأن الخطاب الرسمى الصادر عن حكوماتهم حول «السلام العادل» مع إسرائيل ما هو إلا مناورة لكسب الوقت لحين امتلاك السلاح النووى وساعتها تبدأ تصفية الحسابات القديمة مع الدولة العبرية.

كانت كارلا قد ألحت علىّ لأذهب معها إلى «بازار منزلى» تقيمه واحدة من صديقاتها المقربات. لم تجدنى متحمسًا، فظلت تتمسح بى وهى تموء مثل قطتها. «ميااااو» طويل متقطع. حين وصلنا المنزل لم أندم على المجىء. المكان يفوح بعطر الأرستقراطية والذوق الرفيع الذى أفتقده فى سان لورانسو. المعروضات تتوزع على ثلاث غرف فى بيت واسع يحتل نصف الطابق الخامس والأخير ضمن بناية شديدة الفخامة بحى راق. على سرير صغير بالغرفة الأولى، اصطفت قطع الإكسسوارات من عقود وأساور وخواتم تخطف الدهشة من عيون مثقلة بالرموش الطويلة والحواجب المرسومة. الغرفة الثانية مخصصة للحقائب الجلدية، أما الثالثة وهى الأكبر فتضم خيرة ما جادت به فتارين العرض الأوروبية من فساتين وبلوزات وجواكيت من الفرو ومعاطف تذكرك بالجاسوسات الحسناوات وهُن يحاولن غواية رجل لا يهرم، ولا يشيب يقال له جيمس بوند.

كانت القطع معروضة بمهارة لافتة، ساعد فى ذلك طيور الرحابة والفخامة التى تحط هنا مسترخية. وعبر الحرير والقطيفة والأحجار الكريمة والجلود الطبيعية، بدا البازار حمامًا دافئًا لا تريد مغادرته أبدًا بعد يوم طويل شاق.

- أليست لديكِ مشكلة فى ارتداء ملابس سكاند هاند؟

- عندما ترى المعروضات ستفهم.

رأيت وفهمت. كانت هذه الأشياء مجرد دفعة من مقتنيات لأم كيارا، اليهودية الثرية التى رحل زوجها منذ سنوات وورثت عنه كجنرال فى البحرية ينتمى لأسرة نبيلة، ثروة معتبرة أتاحت لها رفاهية عمل جولات شوبنج بميزانيات مفتوحة هى التى كانت لا تزال تتمتع بجمال لافت رغم دخولها دائرة الخمسين. لم تضيّع كيارا وقتًا ودعت إلى البازار بمنزل والدتها عبر صفحتها على «الفيسبوك» وقد خصصت الوقت من الخامسة والنصف إلى السابعة والنصف، غير أن كارلا استطاعت إقناعها باستقبالنا بعد انتهاء الموعد المحدد لظروف استثنائية متحججة بوجودى.

- إن دم الأم لم يجف بعد فى قبرها، والابنة تتلهف على بيع مقتنياتها، ماذا يضيرها لو انتظرت بعض الوقت؟

- هل تظن أنها ابنة بلا قلب؟

- لم أقل إنها تجردت من المشاعر، ولكن يصعب علىّ استساغة الموقف.

- أتعلم لماذا؟ لأنكم فى جنوب المتوسط تهتمون كثيرًا بالشكليات وتحسبون دائمًا ألف حساب لما يسمى «نظرة المجتمع»، لا تنس أننى أقمت العديد من المعارض وبقيت أسابيع فى القاهرة وبيروت والضفة الغربية، ودمشق قبل الحرب السورية.

- وماذا عنكم يا أهل الشمال؟

قالت متجاهلة نبرة السخرية فى صوتى:

- نحن نشارككم نفس الثقافة المتوسطية، ولكننا عمليون أكثر. كيارا بالفعل كانت متعلقة بأمها، وستنتقل للعيش مع ابنتها بشقة الفقيدة حسب وصيتها وستعرض شقتها للإيجار وربما البيع. كل ما هنالك أنها تريد تجهيز الشقة الجديدة سريعًا والخطوة الأولى تتمثل فى التخلص من مقتنيات الأم.

- لم يكن بمقدورها بيع هذه المتعلقات إلى شركة متخصصة فى تجارة المستعمل وينتهى كل شىء سريعًا فى هدوء دون الحاجة إلى استدعاء الصديقات ليتجمعن مثل ضباع جائعة تحوم لتنال حصتها من الفريسة.

- أولًا القطعة الواحدة التى تبيعها فى البازار بأربعين يورو ستأخذها الشركة بعشرين فقط علمًا بأن سعرها الأصلى يتجاوز المائة. ثانيًا وهذا هو الأهم لن تكون هناك فرصة للثرثرة والتباهى.

- الثرثرة والتباهى؟

- نعم، نحن نساء روما نعشق الثرثرة ونبحث خلالها عن شىء نشكو منه إلى حد البكاء وآخر نتباهى به إلى حد الرقص. وفى حالة كيارا، فإن ميراث الأم مادة رائعة للتباهى وإغاظة الأخريات بشكل مهذب!

ظلت كارلا تتمزق إعجابًا وحيرة بين قطع الملابس الأنيقة التى كانت بفضل رشاقة الراحلة تماثلها فى المقاس. تختفى دقائق فى غرفة نوم كيارا لعمل بروفة ثم تخرج وتقف أمامى لأبدى رأيى كمستشارها الخاص وفى كل مرة، اصفّر بفمى وأهتف: مولتو بيلسما.

الحروف الراقصة التى أرقبها فراشات ترفرف بأجنحة من الضوء على شفاه الإيطاليات ها هى ترتد سريعًا وبقوة البنج بونج الآن بين كارلا وكيارا مع كل قطعة جديدة يتم تجريبها أو التوقف عندها. وكنوع من الفاصل السريع، كانت الاثنتان تجريان معى حديثًا قصيرًا بالإنجليزية يطول قليلًا لو كانت كارلا بالداخل تجرى بروفة أخرى.

قالت كيارا وهى تصب لى كأسًا من زجاجة شمبانيا موضوعة على مائدة خشبية صغيرة وبجوارها أطباق سناكس خفيفة جرى إعدادها للترحيب بزوار البازار:

- هل تظن حقًا أن اليهود هم أحفاد القردة والخنازير؟

كنت قد بدأت ألحظ كيف أنها تمتلك بالفعل صدرًا بارزًا يعلن عن نفسه بثقة وخيلاء على عكس معظم الأوروبيات، بمن فيهن كارلا، اللواتى تتواضع مواهبهن لسوء حظى فى هذا الجانب تحديدًا.

لم تنتظر منّى إجابة وسارعت بالقول:

- فهمت من كارلا أنك كاتب معارض، تؤمن بالمرأة وتنادى بالتعايش بين جميع الأجناس دون تمييز وأن آراءك جلبت لك المتاعب فى بلدك، لكن ألستَ فى النهاية مسلم يقول دينك: لا تقوم القيامة حتى يقتل المسلمون آخر يهودى وينطق الحجر والشجر قائلا يا مسلم، يا عبدالله، هذا يهودى يختبئ ورائى تعال فاقتله!

واقتربت بوجهها المستدير منّى، فشممت بوضوح رائحة عطرها الذى لم يخل من إثارة. لم أتفاجأ حين تابعت بنبرة خفيضة تحمل رائحة بعيدة لغواية محسوبة:

- أليس مثيرًا للاهتمام أننا بعد أن نجونا من هولوكست الغاز، علينا أن نستعد لهولوكست الخناجر والسيوف بتواطؤ من عناصر الطبيعة؟

فى هذه اللحظة، خرجت كارلا وهى مدججة بأسلحة الأناقة الأكثر فتكًا: بوت أحمر طويل وحقيبة جلدية بنفس اللون مع سويتر أسود وجونلة قصيرة للغاية سوداء. كان جمالها فى هذه اللحظة من النوع الذى يجعلك تتنفس بصعوبة وتعتقد اعتقادًا جازمًا بأن أى تعليق يخرج من فمك سيكون سخيفًا أو مكررًا. مرت لحظات وأنا صامت صمت المأخوذين.

- إذن فقد أعجبك؟

أومأت برأسى، ومضت وهى تضحك منتشية لتجرب قطعة أخرى.عادت كيارا تنظر فى عينى بثبات ضابط يستجوب متهمًا يمثل خطرًا على أمن الدولة.

كانت تنتظر إجابتى.

وددت أن أقول شيئًا ما عن الهراء الذى تلقيه فى وجهى باستمتاع، عن مصيرنا الذى بيدنا نصنعه كما نشاء، وطريقنا الذى نختاره، وهل نمضى للمستقبل بعقول وقلوب مفتوحة أم نترك ثلة من المهوسين على الجانبين يسجوننا خلف قضبان الكراهية التى صنعها الحدّاد قديمًا. وددت أن أقول شيئًا بهذا المعنى، لكن لسانى حين نطق لم يقل سوى عبارة واحدة:

- كيارا، من فضلك لا تفسدى بهجة صديقتك هذه الليلة!



