القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:50 م

ثلاثية الوطن.. والشهادة

ثلاثية الوطن.. والشهادة
محمد الشحات
dostor.org/2427972

- آخر كلمات الشهيد لابنه
ظل يرتب
ما خلفة الحزن
لموت أبيه
وتعجب!
من صمت النسوة
حين تراخت كل الأصوات
ولم تهدأ
إلا حين تنهنه
وتأمل حشرجة
كانت تأتى
من صدر رفيق أبيه
حين أتاه
ليمنحه بعض قصاصات
لم يمهله الموت لكى يرسلها
أجلس فى عينيه الحزن
وأخرج مفتاح خزانة أوراق أبيه
وتمنى ألا يهملها
ومضى
نظر إلى ما كان يحاصره فى غرفته
وارتكن إلى مقعده
ظل يقاوم رغبته
فى أن ينظر ما خلفه أبوه
وانتفض لآخر ما خط على أوراق
اشتم الدم بها
رائحة ظلت تسبح فى غرفته
أغلق عينيه وبكى
وتذكر آخر ما أوصاه به
كان يودع أيام طفولته
حبات رمال سقطت من بين الأوراق
ظل يراقبها
أسكنها فى كفيه
وقالت ما لم تحمله الأوراق
وتذكر صوت أبيه
وكل وصاياه
ظل يرتب
ما خلفه الحزن
لموت أبيه
ليكمل رحلته


- المجد للشهداء
كنت أحاول أن أترجل
كى ما أهبط
من فوق حروفى
أو أترجل من فوق حروفى
كى ما أهبط
وأشيح بوجهى
حين أحاول أن أعبر
من أوراق الزمن
وأنفض
بعض حروف علقت بى
وتحاول أن تتبعنى
فأفر إلى وطنى
كى ما أدخل فى كتب التاريخ
واقرأ
فتح الله عليك
فلا تحبس أحرفك
ودعها تفرد أجنحة
وتحلق
فيما كنت تحاول أن تكتب
أول سطر
عن أحزان الوطن
انتفض القلب
انفرط
ترجرج
وارتجف
فيزاحمنى الآن وجوه الشهداء
فهل تجلس
كى تبحث فى لغتى
عن أى حروف
سوف تطاوعنى
كى ما أكتب ما ضاق بصدرى
كل حروفى قد فرت
فأحاول ألا أترجل
وأعود ألملمها
كى ما أكتب
آه يا وجع الأحزان على وطنى
ويا حزن الحزن على أزهار سقطت
فلا سلمت أيد الغادر
وإن سقطت كل زهورك يا وطنى
فسوف تعود وتزهر
فأطلق أحرفك
على من قتل زهورك
واعلم أنك يا وطنى
سوف تظل تغرد
فيما سوف تموت الغربان
المجد لوطنى
وللشهداء
ولكل حروف
سوف نحاول أن تكتب قصتهم
فطوبى للشهداء
وللوطن المتمدد فى أوردتى

- كلمات لابن الشهيد
أغلق مصحفه
وهو يردد
بل أحياء عند ربهم يرزقون
انتفضت أحرفه
وتتطاير ما أخفته من الحزن
وأسكت صوت المذياع
وقاوم رغبته فى أن يبكى
أمسك آخر
ما كان يلاصق صدر أبيه.. بذلته
وتحسسها
بعض ثقوب
غطت كل سويداء القلب
انفرطت كل مواجعه
آه من غدر لا يعرف كيف أتاه
حاول ألا يسقط ما كان يحاول أن يحمله
من آخر كلمات أبيه
وهو يودعه
لا تبكى إذ ما غبت
وحاول أن تكملنى
واعلم أنك سوف تلاقى بعضًا مما لاقيت
واعرف أنك لا زلت صغيرًا
وأن براءات عيونك لا زالت تنبت
وأنك لا زلت تحاول أن تكتب أول كلامتك
فاذكرنى فى بعض حروفك
واذكر أنى قد غبت
لكى تبقى ويبقى الوطن
فلا تتركه
واعلم أنك حين ترانى فوق الحائط
أنى ما زلت هنا
وأنى حى أرزق
وأرك
فلا ترتكن لحزن يقتلك
وقاوم
ولا تجعلنى أحزن
فيما لن ينفعنى حزنى
دعنى أشعر أنك قد أدركت الأشياء
وأنك سوف تحاول أن تكمل
ما كنت أحاول أن أكمله
ولن يمنعنى موتى أن أنظر وجه بلادى
وأنى حين أراك تواصل رحلتك
ستكتب ما لم أكتبه
ولا تتركنى أسقط فى ذاكرة النسيان
واذكرنى عند بنوك
وحاذر ممن خان.. ومن باع
ولا تترك وطن يسرق
فنحن لا نعرف غيره
واعلم أنك حين تردد
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ
فسوف ترانى

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