رئيس الإمارات يهنئ الملك سلمان بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

هنأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد حكم المملكة.



كما قدم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي تهنئة مماثلة وكذلك باقي حكام الإمارات، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وتولى الملك سلمان مقاليد الحكم في المملكة بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في يناير 2015.

