التحقيقات في مصرع طالبة سقطت من الدور التاسع بحلوان: اختل توازنها

تواصل نيابة حلوان، برئاسة المستشار أحمد وجيه، المحامي العام للنيابات، التحقيق في واقعة مصرع فتاة إثر سقوطها من الدور التاسع.



وكشفت التحقيقات أن الفتاة تدعى "روئ. م" ١٧ سنة طالبة مقيمة بمدينة الهدى حدائق حلوان لقيت مصرعها أثناء دخولها للمصعد الكهربائي واختلال توازنها لتسقط أسفل منور العقار وتلقى مصرعها ووجه مأمور القسم بسرعة نقلها المشرحة.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الفتاة سقطت واختل توازنها أثناء فتحها باب المصعد الكهربائي لتسقط جثة هامدة أسفل منور العقار ولفظت أنفاسها الأخيرة.



وقررت النيابة تشريح جثة الفتاة والتصريح بالدفن، وباستدعاء مالك العقار، والاستعلام عن الشركة المعنية بتنفيذ المصعد.



تلقى العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة بلاغًا من النجدة بسقوط فتاة في العقد الثاني من العمر من الدور التاسع، وعلى الفور كلف المقدم هاني الحداد رئيس مباحث المعصرة الرائدين مصطفى قاسم ومحمد الزناتي معاوني مباحث القسم.



بالانتقال إلى مكان الوقعة لكشف ملابسات الحادث، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.