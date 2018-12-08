القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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تفاعلي الدستور
السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:05 م

مقبرة الأطفال.. ترعة الساحل تحصد أرواح 6 قرى بالقليوبية (تفاعلي)

مقبرة الأطفال.. ترعة
أريج الجيار ـ شارك في الإعداد: حسن الهتهوتي
dostor.org/2427924

في الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة في المياه، وحالات من فقر الماء تواجها العديد من بلدان العالم، لكن المشكلة ليست دائما في قلة الموارد، بل في إدارتها، فترعة الساحل تعد تجسيد كامل للأزمة -مصرف دائم لري الأرضي الزراعية يمتد طوله لأكثر من 20 كيلو بمدينة بالقناطر الخيرية-، فضلا عن إهدارها للمياه فإنها تشكل خطورة على أطفال 6 قرى ويطلق عليها "ترعة الموت". ترصد "الدستور" ضحايا ترعة الساحل بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، التى يذكر أنه تم تغطية جزء منها العام 2006، لكن يوجد جزء كبير لم يتم تغطيته يمر بأكثر من 6 قري بالقليوبية، تدهور الحال به كثيرا وصار مكانًا غير نظيف ويحوي العديد من الحيوانات الزاحفة، كما يتم رمى العديد من الحيوانات النافقة به، بعد أن كان مصدرًا للمياه النظيفة لري الأراضي الزراعية. لقراءة المزيد عبر Cross media، اضغط على الصورة المصغرة التالية:

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