أردوغان ينتقد أعمال العنف في تظاهرات فرنسا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، عن قلقه إزاء التظاهرات التي تضرب شوارع أوروبا للمظاهرات التي يقوم بها جماعات "السترات الصفراء".



وقال أردوغان في كلمة له خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع في إسطنبول، "لا نرى من الصواب المطالبة بالحقوق عن طريق العنف، كل فكر ومطلب يمكن الإتيان به والنضال من أجله عبر السبل الديمقراطية، ومن هذا المنظور نتابع بقلق الصور في شوارع أوروبا"، وذلك وفق وكالة الأناضول.



واعتبر أردوغان أن هذا التظاهرات "كشفت فشل أوروبا في امتحان الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات".



وشخر أردوغان من التظاهرات قائلا "انظروا ماذا تفعل شرطة هؤلاء الذين كانوا يهزأون بشرطتنا ويتهمونها بالقمع.. شرطتنا عادلة".



وأعرب أردوغان عن معارضته الفوضى التي تسبب بها متظاهرون في شوارع أوروبا، والقوة المفرطة تجاههم على حد سواء.











