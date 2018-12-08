رئيس الوزراء العراقي يبحث مع سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعزيز العلاقات المشتركة

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، مع سفراء ‏بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى بغداد؛ سبل تعزيز العلاقات المشتركة.‏



وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أوردته وكالة الأنباء العراقية نينا، أنه تم خلال اللقاء بحث ‏تعزيز العلاقات بين العراق وهذه الدول وسبل دعم العراق خلال ‏المرحلة المقبلة، فضلا عن استعراض آخر الأوضاع السياسية في المنطقة.‏



وأكد عبد المهدي اهتمام العراق بعلاقاته مع الدول الأوروبية الثلاث ‏وتواصله الدائم معها على أعلى المستويات وسعيه لتعزيزها في مختلف المجالات، ‏موضحا أن بلاده تمضي في الطريق الصحيح، وخاصة بعد ‏انتصاره على عصابات "داعش" الإرهابية التي كانت تهدد العالم أجمع وليس العراق ‏فحسب.



ومن جانبهم، أبدى السفراء الثلاثة ارتياحا كبيرا لسير العملية السياسية في العراق وأداء الحكومة الجديدة، مشيرين إلى المؤشرات الإيجابية لقدرة الحكومة الجديدة وخطواتها الأولى ‏للنهوض بالعراق، معربين عن التزام دولهم الكامل بدعم العراق خلال المرحلة المقبلة.‏